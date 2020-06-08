شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من الشائعات المتداولة حول بروتوكولات علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب مصطفى الكمار، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الشارع المصرى من أى شائعات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى مطالبا بضرورة التأكد من صحة أي معلومات يتم ترويجها حتى لا يسمح بانتشارها، وتعطي فرصة لأعداء الوطن بإثارة البلبلة وإطلاق الشائعات.

وأضاف عضو مجلس النواب،أن أخطر تلك الشائعات المتعلقة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والتي تنذر بنقص بعض الأدوية المستخدمة بالفعل في الصيدليات، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء أي منشورات والاعتماد على الجهات الرسمية فى ذلك وتحميل تطبيق صحة مصر والمتابعة مع وزارة الصحة لأنها هي الجهة الوحيدة لصرف البروتوكول العلاجي.

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وأضاف الكمار، أن الفترة الأخيرة العديد من الشائعات على مدار السنوات الماضية، والتي تطلقها الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في تخطيها واستكمال طريق البناء، مؤكدا أن مخططات الهدم التي سعت لها بعض القوى لم تنجح، وبالتالي لم يصبح أمامهم سوى اطلاق الشائعات التي تهدد استقرار البلد.

وطالب الكمار جموع الشعب المصري بالالتزام بالإجراءات الإحترازية، وارتداء الكمامة، والحرص على استخدام المطهرات، حتى تمر هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة.