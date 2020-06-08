صحة السويس تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 102 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _حسام الدين أحمد:

سجلت مديرية الصحة في السويس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وجرى توزيع المصابين على مستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي ومستشفى السويس العام مع توجيه الحالات المستقرة للعزل المنزلي.

وارتفع بذلك عدد الإصابات اليوم الاثنين إلى 492 مصاب داخل السويس، بينهم 333 مصابا يتلقون العلاج في أقسام العزل بالمستشفيات وفي العزل المنزلي، فيما بلغ عدد المتعافين 102 حالة تعافت وغادرت المستشفى.

وسجلت صحة السويس حالتي وفاة لكبار السن يعانيان من أمراض مزمنة ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 25 متوفيا.​