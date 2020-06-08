محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتخصيص مسار بمستشفى إدكو لدخول وخروج حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، وفصلها عن باقي المرضى والمترددين على المستشفى. جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى رشيد وإدكو المركزي ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد. وتابعت نائب المحافظ توافر المستلزمات الطبية، وانتظام سير العمل، وتواجد الطواقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات.

كما تفقدت بلبع أقسام العزل واستمعت إلى مطالب المرضى والمترددين، ووجهت بالتنسيق بين مستشفى إدكو والتربية والتعليم لنقل مقر صرف علاج نفقة الدولة إلى مدرسة السيد عبد الجليل أمام المستشفى، للقضاء على التكدس والزحام.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسار بمستشفى إدكو لفصل حالات الإصابة والاشتباه بكورونا عن المترددين العاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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