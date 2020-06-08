المسماري يوجه رسالة صوتية لأبطال الجيش الليبي: سيذكر التاريخ بطولاتكم بحروف من ذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وجه العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، التحيه إلى قوات الجيش الوطني نظرا لما تم إحرازه من تقدم في العمليات العسكرية.

وقال المسماري في رسالة صوتية، إلى رجال القوات المسلحة الليبية من الضباط وضباط الصف والجنود الشجعان والقوة المساندة للأبطال، إن ما قدمتموه من عمل جبار وما أبديتموه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة سيذكره لكم تاريخ ليبيا بحروف من ذهب كتبت بدماء الشهداء الأبطال وجرحانا الفرسان، وعرق كل جندي وليبي غيور حمل السلاح دفاعا عن الأرض وعن الكرامة والسيادة ووحدة التراب الليبي، أصبحتم جزءا من تاريخ ليبيا المشرف وامتداد لتضحيات أجدادنا وأباؤنا.

وأضاف: "إن صمودكم وصلابتكم هو السلاح الذي يعبر عن إخلاصكم وإرادتكم الوطنية.. دُمتم فخرا للوطن ولليبيين الشرفاء صامدون جاهزون وبإذن الله منتصرون "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، صدق الله العظيم.

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وقال العقيد المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، إن القوات المسلحة تصدت لمحاولات قام بها المرتزقة والميليشيات لأجل الهجوم على مدينة سرت، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب شن غارات على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة.

وكشف المتحدث العسكري أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة، تحت إشراف من عناصر في الاستخبارات التركية.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".