عمدة أتلانتا مشمئزة من ذكر ترامب اسم جورج فلويد

عبرت عمدة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية كيشا لانس بوتومز، عن "اشمئزازها" من ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم جورج فلويد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت بوتومز في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أنه لو كان الرئيس يريد أن يقول شيئا، لكان من المناسبأكثر أن يتحدث عن عائلة فلويد"، مضيفة أن تعليقات ترامب تظهر أنه "غير قادر على إبداء أدنى قدر من التقمص الوجداني".
وتابعت: "هو يخطئ مرة تلو الأخرى، وأعتقد أننا يجب ألا نتوقع أي شيء أكثر من ذلك منجهته".
وجاء ذلك تعليقا على تصريحات ترامب التي أدلى بها في سياق كلمته عن التوقعات الاقتصادية وفرص العمل، والتي ذكر فيها اسم المواطن جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة.
وقال ترامب في كلمته المثيرة للجدل إنه يأمل بأن "جورج فلويد ينظر من السماء إلينا الآن ويقول إن شيئا عظيما يحدث في بلادنا"، وذلك في معرض الحديث عن التقدم في محاربة البطالة.
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