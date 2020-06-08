الشيخ مسفر بن وقيان يتصدر جوجل بعد مقتله

تصدر هاشتاج الشيخ مسفر بن وقيان "، وذلك بعد الاعلان عن وفاته، واعرب نشطاء عن حزنهم لرحيله، سائلين الله "تعالى" أن يغفر له ويدخله فسيح جناته.
ويعتبر الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان، وهو من مواليد مدينة أبها، ويحمل الجنسية السعودية، متزوج وله أبناء.
ذكر البعض أنه توفي مقتولاً إثر خلاف على قضيةبحق مواطن سعودي في محافظة الحرجة وكان الجناة شخصين يمنيين أحدهم يدعى ياسر والآخر لم يتم التعرف عليه بعد بسبب آثار الدماء التي غطت وجهه، وسيتم تشييعه في الساعات القادمة، ويعد من رجال الخير والعطاء بالمملكة،
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