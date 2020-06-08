الملتقى الإعلامي العربي أون لاين 20 يونيو

تستعد هيئة الملتقى الإعلامي العربي لعقد أولى فعالياتها عن بُعد، بعنوان «الملتقى الإعلامي العربي أون لاين»، من خلال البث المباشر بتقنية الفيديو كول لمنصة زووم الإلكترونية، وذلك من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة مساءً يوميا، في الفترة من 20 الى 22 يونيو الجاري، وبمشاركة علي الرميحي وزير الاعلام لمملكة البحرين، والدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الاكاديميين والشخصيات السياسية والإعلامية البارزة بالوطن العربي.

وقال أمين عام الملتقى ماضي الخميس، في بيان له إن انعقاد هذا الملتقى في هذا التوقيت يعد مطلباً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، مؤكدا أن للإعلام دوراً مهماً في الأزمات، ويعتبر أحد الأذرع المهمة لاحتواء الأزمة، في

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ظل تداعيات انتشار فيروس ( كورونا ) على المستويين المحلي والعربي، ونظرا لتعدد الأزمات وتنوعها وتصاعد حدتها، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في إدارة الأزمات، سواء من حيث دورها في أحداثها أو الإسهام في تفاقمها أو حلها.

وأضاف الخميس، ان الملتقى يتضمن عدداً من الجلسات التي تتنوع في مضمونها ومحاورها لتشمل جميع أشكال الرسائل الإعلامية وطرق تقديمها إلى الجمهور، مبينا الأجهزة الإعلامية تسيطر على المعلومات، وتعمل على تحديد ما يصل إلى الجمهور من أخبار وكيفية تفسيرها له، ومن خلال تناول الإعلام أو عدم تناوله قضايا يمكن أن تؤثر في السياسات العامة التي تُتخذ وكيفية تنفيذها،

والأحداث التي تتم تغطيتها، والطريقة التي يُقدم بها الموضوع، والتي يمكن أن تحدد أو تُظهر الأحداث، وتشكل اتجاهات الرأي العام.

وأشار إلى أن الملتقى يضم ثلاثة جلسات على مدار ثلاثة أيام، الأولى السبت 20 يونيو بعنوان «الإعلام في ظل المتغيرات» بإدارة الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، وتضم علي الرميحي وزير الاعلام في البحرين، والدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد، لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتور حسين امين استاذ الإعلام بالجامعة الأميركية، ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية.

اما الجلسة الثانية الاحد 21 يونيو، فهي بعنوان «الاعلام ووسائل التواصل» بإدارة الاعلامي الكويتي احمد العنزي وتضم الإعلامي البحريني يوسف محمد، والإعلامي العراقي علي الخالدي، والإعلامي العماني موسى الفرعي، والإعلامي المغربي رشيد العلالي، والإعلامي السعودي سلطان القحطاني، والإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، والإعلامية الجزائرية فرح ياسمين، واما الجلسة الثالثة ليوم الاثنين بعنوان «إعلاميون في زمن التحولات» بإدارة الإعلامية الكويتية اسرار الأنصاري وتضم الإعلامي الكويتي أحمد الفضلي.