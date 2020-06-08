طريقة معرفة نتيجة برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا اللوتري

أصبحت كلمة "اللوتري" ضمن الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها الإعلان ن نتيجة اختيار الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بين ملايين المتقدمين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح من خلال "اللوترى" حق الإقامة بها لحوالى 50 ألف شخص من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال قرعة عشوائية لاختيار التأشيرة الفائزة فى القرعة، ويمكن لأى

شخص أن يقوم بالتسجيل فى اللوترى للحصول على فرصة الهجرة لأمريكا، وذلك حسب الموعد المحدد .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد تلقت في الفترة بين مطلع أكتوبر إلى مطلع نوفمبر من العام الماضي ملايين الطلبات للحصول على البطاقة الخضراء الجرين كارد والإقامة الدائمة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الحالي

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي.

وكان من المقرر لنتيجة اللوتري الأمريكي أن يعلن عنها في مايو الماضي ولكن بسبب الظروف التي تمر بها بلاد العالم كافة وانتشار فيروس كرونا المستجد في الأرجاء المختلفة تم تأجيل الإعلان عن النتيجة حتى اليوم السبت السادس من يونيو الجاري.

ويمكنك معرفة نتيجة ذلك من خلال الرابط التالي: https://dvprogram.state.gov/

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خطوات الحصول على نتيجة لوتري

يتم اختيار Check Status.

ثم الضغط على استمرار.

يتم كتابة الرقم التأكيدي.

يتم كتابة الاسم الأول والأخير للشخص المتقدم للقرعة.

ثم الضغط على أيقونة Submint.