السعودية.. تعطل أجهزة الأوكسجين بمستشفى لعلاج مصابي كورونا

شكلت السلطات السعودية لجنة للتحقيق في تعطل شبكة الأكسجين بالعناية المركزة بقسم مرضى كوفيد-19 في مجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، وخصصت شبكة أوكسجين إضافية مستقلة لأقسام المستشفى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي حديث لصحيفة "عكاظ"، قال المتحدث باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن "مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أمر باتخاذ عدة إجراءات لمنع تكرار تعطل الشبكة، ولاسيما في أقسام العناية المركزة، ومنها

تخصيص شبكة أوكسجين مستقلة إضافية للشبكة الرئيسية المستخدمة لأقسام المستشفى كافة، وتأمين أسطوانات متنقلة للاستخدام عند الحاجة".

وأضاف أن اللجنة ستقوم بمعاقبة من يثبت أنهم قصروا في أداء عملهم، وعرضوا حياة المرضى للخطر.

وأشار إلى أن الاختبارات التشغيلية تتم بمراحل متعددة على مدى 48 ساعة.