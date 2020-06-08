موريتانيا.. تسجيل أكثر من 100 إصابة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأحد تسجيل 102 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارسالماضي إلى 1048 مصابا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال سيدي ولد الزحاف مديرالصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ عدد الضحايا 55.
وفي غضون ذلك سجلت 4 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 108.
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