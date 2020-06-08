شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توقف إعلان عدد الوفيات بكوفيد19- بعد تجاوزها لإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

توقف المسؤولون في البرازيل عن إعلان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات في البلاد إيطاليا لتصبح البرازيل حاليا ثالث أكبر دولة بها وفيات في العالم.

وأكد الرئيس اليميني جائير بولسونارو، الذي قلل من مخاطر فيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، التغيير في أرقام وزارة الصحة بعد أن تحول الموقع إلى مجرد نشر أرقام يومية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصف بولسونارو فيروس كورونا بأنه "انفلونزا خفيفة" وقلل من الحاجة إلى فرض قيود خشية أن يؤدي الإغلاق إلى الإضرار باقتصاد البلاد.

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وهدد بولسونارو يوم الجمعة بإنهاء عضوية البرازيل في منظمة الصحة العالمية واتهمها بالتحيز الإيديولوجي.

ويقول مكتب المدعي العام في البرازيل إنه بدأ تحقيقًا في الأمر وطلب من وزير الصحة المؤقت، الجنرال إدواردو بازويلو، توضيح التغيير في غضون 72 ساعة.

وتعد البرازيل من بين الدول الأكثر تضررًا من هذا الوباء في العالم، حيث توفي ما لا يقل عن 36 الف شخص بسبب الإصابة بكوفيد 19، في حين ثبت اصابة نجو 673 الف شخص بالفيروس، وهو ثاني أعلى عدد في العالم، وفقًا لأرقام جامعة جونز هوبكنز يوم الأحد.