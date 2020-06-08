شكرا لقرائتكم خبر عن جلب دواء من بنجلاديش لمعالجة مسؤول نيجيري مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية بنجلاديش توحيد الإسلام إن الطائرة عادت نيجيريا وعلى متنها 36 قارورة من الدواء وبعض معدات الحماية الطبية التي صنعتها شركات بنجلاديش.
وجاء في بيان لوزارة خارجية بنجلاديش أن "الحكومة النيجيرية أرسلت طائرة مستأجرة لاحضار الدواء لعلاج أحد مسؤوليها الحكوميين المصاب بفيروس كورونا".
وجاء هذا الترتيب عقب محادثة هاتفية أول أمس السبت بين وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما ونظيره البنجلاديشي أبو الكلام عبد المؤمن، بحسب البيان.
وأنتجت شركتان من بنجلاديش الشهر الماضي أول نسخة عامة "باسم غير مسجل الملكية" من "ريمديسيفير"، الذي يتم اختباره حاليا كعلاج محتمل لكوفيد 19.
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