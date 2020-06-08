شكرا لقرائتكم أميركا.. مجلس مدينة مينيابوليس يتعهد بحل قسم الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأحد أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأميركيّة التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.

وقالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر لشبكة "سي ان ان"، "نحن ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".

كان قاضي محكمة جزئية بالولايات المتحدة قد أمر شرطة دنفر يوم الجمعة بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا"، مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة.

ويأتي هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها يوم الخميس في محكمة دنفر الجزئية محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي يستخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة، عقب موت رجل أسود أعزل أثناء احتجاز الشرطة له في مينيابوليس الشهر الماضي.

Advertisements

وقال تايرون كامبل وهو متحدث باسم شرطة دنفر إن الشرطة ستلتزم بقرار القاضي.

وتوفي جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية بعد أن تعرضت رقبته للضغط من قبل الشرطي السابق، ديريك شوفين، لأكثر من 8 دقائق.

وأطلقت وفاة جورج فلويد في منيابوليس، إثر احتجاز الشرطة له بسبب اتهامه بجريمة لا ترتبط بالعنف، شرارة احتجاجات في عدة مدن بالبلاد على استخدام الشرطة للقوة.

وأظهر تسجيل مصور للاعتقال ضابطا وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد لما يقارب تسع دقائق.