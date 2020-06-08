شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: بدأنا تجهيز كوادرنا للاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ورئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحزب مستعد للاستحقاقات الانتخابية منذ فترة، وأعد ترشيحات أولية لمن سيدفع بهم ولكن يبقى التنسيق مع الكيانات السياسية الأخرى والتى يعتزم الحزب الدخول معهم فى تحالف من عدمه، مشيرا إلى أن هناك تنسيق جرى فى الوقت الحالى بين الأحزاب المنطوية داخل الائتلاف فيما يخص النظام الانتخابى وقوانين الانتخابات.

ولفت "أبو هميلة" إلى أزمة كورونا أثرت على انعقاد الحزب واجتماعاته الفترة الماضية لاستكمال الاستعدادات الانتخابات ولكن لن يؤثر هذا الأمر بالسلب على جاهزية الحزب لخوض الانتخابات بقوة مشيرا إلى أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات بسبب كورونا،قائلا " الأمور لازم تمشى وتتحرك ومينفعش نأجل استحقاق دستورى ملزم ".

وشدد "أبو هميلة" أنه تم التوافق داخل ائتلاف دعم مصر على أن يكون النظام الانتخابى للبرلمان مناصفة بين نظامى القائمة والفردى .

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يذكر أن ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية " تقدم اليوم بمشروعات قوانين لمجلس الشيوخ والنواب ومباشر الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.