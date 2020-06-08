شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يطالب باستكمال إنجاز أكاديمية المحاماة لتفعيل الدراسة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما تقدمه كليات الحقوق للدارسين بها ما هو إلا دراسات نظرية، وأن النقابة تعتمد على تدريب المحامين في مكاتب المحامين، مضيفا أن استبدال التدريب بالمكاتب للدراسة بالأكاديمية كمصوغ للقيد بالنقابة أفضل كثيرا و معمول به في كثير من الدول و ستعطى ثل للمحامين.

وأضاف حافظ أبو سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أكاديمية المحاماة مطلوبة و مهمة ويجب تشغيلها و تفعيلها، متابعا :" لكن مطلوب أولا أن ينعقد مجلس النقابة و يتم تشكيل هيئة المكتب و يتم استكمال ما تم إنجازه بشأن الأكاديمية ، هناك الكثير من المحامين الحاصلين على الدكتوراه و أساتذة الجامعات التي يمكن الاستعانة بهم للتدريس بالأكاديمية".

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و فيما يتعلق بدمج النقابات الفرعية، شدد حافظ أبو سعدة على ضرورة إدارة حوار بين النقابات الفرعية حول أفضل عمل للنقابات الفرعية هل التقسيم الفرعى الذى حدث أفاد المحامين أم ضرورى أن يكون هناك نقابة موحدة لكل محافظة.