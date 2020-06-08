شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالمياً تتجاوز ٧ ملايين حالة.. والوفيات أكثر من 400 ألف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) نحو 7 ملايين و78 ألف حالة، حتى مساء أمس الأحد.

كما أسفر فيروس (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة 404 ألف و975 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم.

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وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 2 مليون حالة إصابة و7 آلاف، وإجمالي الوفيات بلغ 112 ألف حالة و466.

تلتها البرازيل حيث سجلت 690 ألف و309 حالات إصابة بفيروس كولونا المستجد “كوفيد 19″، والوفيات 36 ألف حالة و411.