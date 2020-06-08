شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالمياً تتجاوز ٧ ملايين حالة.. والوفيات أكثر من 400 ألف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) نحو 7 ملايين و78 ألف حالة، حتى مساء أمس الأحد.
كما أسفر فيروس (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة 404 ألف و975 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 2 مليون حالة إصابة و7 آلاف، وإجمالي الوفيات بلغ 112 ألف حالة و466.
تلتها البرازيل حيث سجلت 690 ألف و309 حالات إصابة بفيروس كولونا المستجد “كوفيد 19″، والوفيات 36 ألف حالة و411.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا عالمياً تتجاوز ٧ ملايين حالة.. والوفيات أكثر من 400 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.