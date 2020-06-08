شكرا لقرائتكم خبر عن 6.95 مليون إصابة و401 ألف وفاة بكورونا عالميا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد 6 ملايين و952 ألفا و505 حالات حتى مساء أمس الأحد. جاء ذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء. كما أسفر مرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة 401 ألف و87 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم، حسب البيانات ذاتها.

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