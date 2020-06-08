شكرا لقرائتكم خبر عن «أغلقوا السفارة في كابول».. وحشية إيران تشعل غضب الأفغان والان نبدء بالتفاصيل
واحتشد المحتجون أمام السفارة الإيرانية في كابول، مطالبين بإغلاقها، كما شددوا على أنهم لن يتحملوا بعد الآن المظالم والاعتداءات الإيرانية على المهاجرين الأفغان. وطالبوا بتحقيق العدالة للمهاجرين الأفغان المقيمين في إيران.
يذكر أن وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت في بيان الجمعة، أن ثلاثة أفغان لقوا حتفهم وأصيب أربعة في إقليم يزد بوسط إيران بعد أن أطلقت الشرطة الإيرانية النار على مركبتهم مما أشعل بها النار.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل بشكل واسع يظهر فتى يفر من العربة المشتعلة، وهو مصاب بحروق في أجزاء من جسده ويتوسل طلبا للماء.
وكان سفير أفغانستان لدى طهران أكد اعتراف السلطات الإيرانية بمسؤوليتهم عن إطلاق النار على سيارة كانت تقل لاجئين أفغانا، ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين بالسيارة.
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