شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان على صفيح ساخن.. وحزب الله يستدرج البلد للحرب والان نبدء بالتفاصيل

اعتدى عناصر من ميليشيات «حزب الله» وحركة أمل، ليل السبت، على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في بيروت ضد الفساد وطالبوا بإسقاط حكومة حسان دياب، وأرسل الحزب البلطجية من منطقتي زقاق البلاط والخندق الغميق في بيروت للتخريب والتحريض وافتعال فتنة طائفية عبر سباب وشتائم رموز دينية وختموا ليل السبت بعنفهم الطائفي البغيض وأطلقوا الرصاص بغزارة تجاه الأهالي والمتظاهرين.

وحاول شبيحة الحزب وحركة أمل اختراق تعزيزات الجيش عند بشارة الخوري، وجسر الرينغ، لكن الجيش منعهم. وبعد كرّ وفر مع الجيش ورشق المتظاهرين بالحجارة والعبوات البلاستيكية الفارغة وإحداث ضجة وجلبة وفوضى وتكسير محال تجارية وواجهاتها، انسحب بلطجية «الثنائي الشيعي» ليكملوا جولة أخرى من التحريض والعنف واستدراج نزاع طائفي سني - شيعي عبر سب الرموز الدينية لاستفزاز الشارع السني المقابل، في حين تكفلت مجموعات مسلحة من «حركة أمل» بإطلاق الرصاص الغزيز تجاه كورنيش المزرعة؛ ما ادى إلى اشتباكات مسلحة طوال الليل.

وسعت دار الفتوى والرئيس سعد الحريري والمجلس الشيعي الأعلى، لتطويق الأحداث نظرًا لخطورة ما جرى من اعتداءات وشعارات للفتنة الطائفية، إضافة لقطع الطرقات في المناطق السنية، ورأى مراقبون أن نجاح التظاهرات والحراك في كل المناطق اللبنانية، أزعج وأخاف حزب الله وحركة أمل.

وخلال التظاهرات التي لم تقتصر على بيروت، بل اتسعت لتشمل البقاع والجنوب معاقل حزب الله، كان واضحًا حجم النقمة على سلاح «حزب الله» وتأثيره الكارثي على البلد والدولة والحكومة وممارساتها الشنيعة بحق اللبنانيين اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا ومعيشيًا، وهذا ما استغله الحزب لجر الحراك والشعب الغاضب، تجاه اللغة التي يفهمها والأسلوب الذي يتقنه وهو استدراج البلد إلى نزاع مسلح، ستكون له الغلبة؛ لأنه لا أحد غيره وكذلك حلفاؤه يمتلكون السلاح.

Advertisements

وقالت جهات متابعة للتطورات إن حزب الله أراد عبر افتعال ضغط جديد في بيروت لفرض صفقة داخلية على غرار 7 آيار المشؤوم.

وأجمع الثوار على إسقاط حكومة «حزب الله»، وشهد البقاع مشاركة حاشدة من ثوار البقاع الشمالي والأوسط والغربي على اختلاف انتماءاتهم، منهم المؤيد لنزع السلاح، ومنهم مَن يعتبر الأولوية للوضع المعيشي واستمرار الثورة على الفساد والمفسدين من أجل بناء دولة مدنية عادلة.

كما شارك ثوار بعلبك والهرمل على طريقتهم من غالبية القرى متسلحين بشعار الدعوة لإسقاط الحكومة، وأن الوضع المعيشي لا يحتمل البقاء متفرجين، ويصرّون على المطالب بإسقاط الحكومة، وتعيين حكومة انتقالية من المستقلين، تعمل على استعادة الأموال المنهوبة، وقانون انتخابي نسبي عادل.