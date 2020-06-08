شكرا لقرائتكم خبر عن وهم أردوغان يجعل من القطريين أحفاداً للعثمانيين والان نبدء بالتفاصيل

ليس هنالك من بلاد ولا شعب يمكن أن يخرج من دائرة الوهم التي تمارسها حكومة العدالة والتنمية لصاحبها رجب طيب أردوغان، فهي مستعدّة أن تطلق على أي أحد على أنه من بقايا الدولة العثمانية. حصل ذلك بالنسبة لليبيا والسودان وأجزاء من سوريا وأجزاء من العراق وصولا إلى قطر.

وبحسب مقال نشره موقع أحوال التركي فإن العثمانيين قوم غزاة مستعمرون حالهم حال أي استعمار شهده العالم، وإمبراطورية ذات أطماع توسعية خسرت كل ما كان تحت يديها من ممالك، ولم يبق إلا ما هي عليه تركيا اليوم، مع أن مساحات من الأرض ومدنا بأكملها لا تعود للأتراك وإنما استولت عليها عنوة. وفي آخر صرعات الاصطباغ الكيفي والعشوائي والعبثي بالصبغة العثمانية ما أطلقه صحافي تركي يدعى علي كيسكن من نسبة القطريين إلى العثمانيين.

وقال كيسكن في تغريدته المنشورة على صفحته المعرفة: «قطر الدولة الأذكى والأكثر ودية في الشرق الأوسط، تقدم الدعم المادي لتنمية الدول الإسلامية، الشعب القطري هم الأحفاد الحقيقيون للإمبراطورية العثمانية، تركيا لن تترككم وحيدين أبدا».

العمق شرقا

مقولة هذا الإعلامي ما هي إلا امتداد لأطروحات أردوغانية تروج للعثمانية الجديدة بأنّ على تركيا أن تتجه شرقاً وجنوباً؛ حيث العمق الإستراتيجي لتركيا العثمانية في الدول العربية والإسلامية، وليس في أوروبا، غير أنّ ترجمات أردوغان لتلك المقولة، تجري في سياقات مفاهيم تجاوزتها حتى الدول الاستعمارية الكبرى، التي أجهزت على «الرجل المريض» قبل مائة عام؛ إذ من الواضح أنّ سياسات أردوغان، التي تنفّذ تحت عنوان «العثمانية الجديدة»، يتمّ بناؤها مع الدول العربية والإسلامية على أساس التابع والمتبوع، وأنّ «الأستانة» هي صاحبة القرار.

وفي سياستها الاستعمارية في ليبيا راحت تنقب عن فتات من الجماعات العرقية ممن يطلق عليهم الكراغلة وتهيئهم ليكونوا حصان طروادة لاحتلال البلاد وكذلك فعلت مع السودان والاستثمار في تركمان العراق وتركمان سوريا وصولا إلى الصين وجزيرة القرم، وإن هي إلا أحلام توسعية تستدرج خطابات قائمة على مبدأ العبودية وإذلال الشعوب.

البحر المتوسط

ودليل على البقاء الطويل ما قاله الكاتب التركي ورئيس تحرير صحيفة يني شفق، إبراهيم قراغول، في مقال له نشر مؤخرا، أن تركيا لن تنسحب من ليبيا كما أنها لن تسمح لأحد أن يحتلها. وتابع قراغول قائلًا، «لن تنسحب تركيا أبدا من ليبيا، على العكس ستواصل عملها هناك وستزيد من قوتها، وعليها فعل ذلك. فهي تعلم أنها بغيابها عن ليبيا ستغيب عن البحر المتوسط، ذلك أن دولا كمصر وإسرائيل وفرنسا وروسيا تسعى للضغط على تركيا في البحر المتوسط».

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وأشار قراغول إلى أنّ «الخطط والمبادرات التركية أفسدت كل ألاعيب هذه الدول، ولهذا فهي عاجزة عن اتخاذ أي خطوة في مشاريعها المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط، وكأن تركيا قد أقفلت المنطقة أمام وجوههم بالمفتاح».

وتابع قائلًا «سنشهد بداية تحركات عسكرية مكثفة على الجبهتين الليبية والسورية، كما نتوقع اندلاع صراع شرس في ليبيا والبحر المتوسط. وننتظر دعما من تونس والجزائر للموقف التركي في ليبيا».

ميليشيات الوفاق

وفي السياق يعمل أردوغان على تقديم المزيد من الدعم العسكري واللوجستي لميليشيات الوفاق في طرابلس من أجل فرض أمر واقع قبيل محادثات هدنة محتملة في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية «بعد أن أصبح للحكومة الشرعية اليد العليا الآن فإنه يجب اعتبار ذلك فرصة للتوصل إلى حل سياسي».

وحذرت الأمم المتحدة من أن تدفق الأسلحة والمقاتلين على ليبيا في تحد لحظر السلاح يهدد بتصاعد جديد في حدة القتال.

دعم حفتر

لكن يبدو أن روسيا التي تضاعف دعمها لقوات الجيش الوطني ستحد من طموحات أردوغان في ليبيا، حيث ظهرت طائرات مقاتلة من طراز «إم آي جي 29» الروسية في الشهر الماضي بليبيا. رغم أن موسكو لا تعترف بإرسال الطائرات وتصر على إنكار تورطها في ليبيا، وذلك عن طريق إرسال المرتزقة. توقع أليكسي خليبنيكوف، محلل شؤون الشرق الأوسط في مجلس الشؤون الدولية الروسي أن تستمر روسيا في دعم حفتر، ولكن ليس إلى حد إنهاء الحرب. قال خليبنيكوف «لا أعتقد أن روسيا تريد إلقاء كل ثقلها مع حفتر وجعله يفوز لأنها بحاجة إلى الحفاظ على دور وسيط»، مضيفًا إن روسيا قدمت أيضًا بعض الدعم لحكومة الوفاق الوطني وسعت بشكل رئيسي إلى الوصول إلى نهاية الطريق، مضيفا «الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية دائمة هي محاولة إيجاد حل وسط بين الأطراف المتحاربة».