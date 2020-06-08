في حالتين.. التعليم: طلاب الدور الثاني يدخلون الكليات بدرجة التنسيق نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الدور الثاني يدخلون الكليات بنفس درجة التنسيق التي تعلنها وزارة التعليم العالي في الدور الأول، في حالتين.

وأعلن شوقي، في مؤتمر صحفي الأحد، لإعلان استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، إمكانية تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية، حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، كحالة أولى.

كما يمكن السماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب، في الحالة الثانية، التي يثبت فيها الطالب عدم سلامته الصحية، مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.