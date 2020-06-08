كيف يؤدي طلاب الثانوية امتحان المواد غير المضافة للمجموع في الدور الثاني؟ التعليم ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

رد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على استفسارات أولياء الأمور، حول كيفية امتحان المواد غير المضافة إلى المجموع في المنزل، للطلاب الذين تم تأجيل امتحانتهم للدور الثاني.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له على جروب "ادعم طارق شوقي"، على "واتس آب"، أن ما حدث في الدور الأول سيتم في الدور الثاني بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام، بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام، الأحد، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021.

وقررت وزارة التربية والتعليم، حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة، وامتحانها من المنزل.