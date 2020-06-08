وفاة ممرضة في مستشفى "ههيا" بالشرقية بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب: نعت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الممرضة منى علي أحمد محمد، من الطاقم الطبي بمستشفى "ههيا" المركزي؛ والتي وافتها المنية لإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد. وقالت المديرية، في بيان لها: "فقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيدة الواجب المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة منى علي أحمد محمد، ممرضة بمستشفى ههيا المركزي، والتي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبها عند الله من الشهداء".

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