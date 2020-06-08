حكومة الوفاق تعلن موقفها من مبادرة مصر لوقف الحرب في ليبيا

ردت حكومة الوفاق الليبية على "مبادرة القاهرة"، والتي أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع كل من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لحل النزاع في ليبيا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة الوفاق الليبية، خالد المشري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، ردا على المبادرة "نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، "نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة".

وأضاف "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا".

وأوضح أن "المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا".

وأكد أن "الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة"، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن لدى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.