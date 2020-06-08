الجيش الجزائري يكشف عن مخبأ للجماعات الإرهابيّة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائري اليوم، السبت 6 جوان 2020، الكشفت عن مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة.
وحجز عناصر حرس الحدود بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية ضخمة من المخدرات تقدر بستة (06) قناطير و(14) كيلوغرام فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة 114 كيلوغراما من المادة نفسها، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، (02) تاجري مخدرات وحجزت 3089 قرص مهلوس وسيارة (01).
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