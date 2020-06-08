كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيران تؤكد استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، معربة عن تقديرها لجهود سويسرا في هذا السياق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي لوكالة "إرنا" الرسمية: "لو توفرت ظروف لتبادل السجناء، فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".

كما أعرب موسوي عن تقديره لإجراءات سويسرا في سياق "الإفراج عن الإيرانيين في سجون أمريكا".

وأشار إلى أن "جدار انعدام الثقة" بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائما، وأن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات إطلاقا، وأن الأمريكيين هم من انسحبوا من الاتفاق النووي ورفضوا التفاوض ونقضوا التزاماتهم المنصوصة في الاتفاق النووي بناء على القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأطلقت السلطات الإيرانية الخميس الماضي سراح الأمريكي مايكل وايت المحتجز في إيران منذ 2018، في إطار اتفاق سمحت الولايات المتحدة بموجبه للطبيب الأمريكي من أصل إيراني مجيد طاهري بزيارة الجمهورية الإسلامية، في حالة نادرة من التعاون بين الطرفين.

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جاء الإفراج عن وايت بعد يومين من ترحيل السلطات الأمريكية للأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري، الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة رغم تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية.