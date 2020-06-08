حالة الانتحار الثانية خلال 24 ساعة في طنجة.. خمسيني يضع حدا لحياته شنقا!

أقدم رجل خمسيني على الانتحار شنقا، صبيحة اليوم الأحد، بغابة الهرارش، الموجودة شرق مدينة طنجة.

وأقدم الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته في البناء، على الانتحار في ظروف غامضة، بلف حبل حول عنقه وتثبيته على جذع شجرة، بغابة الهرارش، قرب منزل عائلته.

وبعد العثور على الهالك جثة هامدة، ومعلقة بحبل، تم إشعار السلطة المحلية، التي انتقلت إلى عين المكان، رفقة عناصر الدرك الملكي للوقوف على ملابسات، وظروف النازلة.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مدينة طنجة، قصد إخضاع جثته للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه حالة الانتحار الثانية في أقل من 24 ساعة في مدينة طنجة، بعدما أقدم عنصر من القوات المساعدة على الانتحار.