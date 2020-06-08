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بين الفينة، والأخرى يبدع شباب طنجة في تزيين أحيائهم، عبر مبادرات ذاتية، يحولون من خلالها أزقة المدينة إلى لوحات فنية تسر الناظر إليها.
واستغل شباب حي “العريقات” في طنجة، الفترة الأخيرة من الحجر الصحي، بعد تمديده للمرة الثانية، من أجل صباغة أرضية أزقة حيهم، وجعلها متميزة، مستغلين مواهب هواة الفن التشكيلي، وجاعلين من الأزقة متنفسا إبداعيا يحاربون به ملل الحجر الصحي، بدعم من السكان.
وتتنافس مدن الشمال في مبادرات مماثلة منذ سنوات دائما، حيث يحرص شبان الجهة على تزيين أحياء مدنهم بشكل جعل مثل هذه المبادرات معتادة لديهم.
فيديو وصور: يونس الميموني
كانت هذه تفاصيل خبر إبداع في زمن الكورونا.. هواة الرسم يحولون حيا في طنجة إلى لوحة فنية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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