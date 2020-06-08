صفحة جامعة الكرة “تتقدم” على صفحتي الرجاء والوداد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

تحتل الصفحة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المركز الأول على مستوى ترتيب الصفحات الرياضية المغربية الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” متفوقة على صفحتي الرجاء والوداد الرياضيين.
وكشف الموقع العالمي المختص في تصنيف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ترتيب الصفحات الأكثر متابعة في المغرب، والتي تحتل صدارتها صفحة الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة وطنيا بما مجموعه 210.470، متبوعة بصفحة الرجاء الرياضي بـ 197.946، وصفحة الوداد الرياضي 171.537.
يشار إلى أن صفحات فريقي الرجاء والوداد الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر صفحات الفرق المغربية تتبعا على المستوى الوطني بفضل تفاعلات ومتابعات جماهيرهما.
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