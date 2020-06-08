في عز الجائحة.. سبعة شباب مغاربة يصلون البرتغال على متن قارب للهجرة غير الشرعية

لم تمنع جائحة كورونا عددا من الشباب المغاربة من خوض مغامرة غير محسوبة للهجرة غير لشرعية، حتى لو تعلق الأمر بطريق هجرة غير اعتيادي.

وفي ذات السياق، أعلنت البرتغال، اليوم الأحد، عن ضبطها لقارب للهجرة غير الشرعية، قادم من المغرب، وعلى متنه سبعة شباب مغاربة.

وقالت وسائل إعلام برتغالية اليوم الأحد، إن القارب كان يقل شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30، موضحة، أن البلاد التي لم تتعود على استقبال قوارب مهاجرين مغاربة، غير أن هذا القارب هو الثالث من نوعه في الأشهر الستة الأخير.

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وعن وضعية الشباب المغاربة الذين خاضوا رحلة طويلة قبل الوصول، تقول ذات المصادر أن قارب صيد برتغالي كان قد لمحهم عند اقترابهم منه في عرض البحر، وأعلم السلطات البحرية التي تدخلت لنجدتهم، موضحة أنهم كانوا بحاجة لتدخل طبي، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

الشباب المغاربة الذين وطأت أقدامهم اليوم البرتغال، تم نقلهم لإجراء اختبارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، بسبب وصولهم لأوروبا في عز الجائحة، في الوقت الذي تقول ذات المصادر البرلتغالية، إن المغاربة القادمين في قوارب أخرى خلال الأشهر الأخيرة، بنفس الطريقة، قد غادروا البرتغال، نحو دول أوروبية أخرى.

يشار إلى أن تقارير كانت قد أشارت إلى التراجع الكبير في نسب الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن التشديدات الأمنية بسبب الطارئ وجائحة كورونا، لم تمنع عددا من الشباب المغاربة من المغامرة بالهجرة سرا.