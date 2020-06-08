شكرا لقرائتكم خبر عن 102 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1049 حالة. وأفاد بيان لوزارة الصحة أمس، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 609 تحاليل مخبرية، مضيفًا أن حالات التعافي من الفيروس قد ارتفع إلى 108 أشخاص, فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات بالفيروس ليرتفع عدد العدد إلى 55 حالة.

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