شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستوبال» تتباطأ وتسقط أمطارا غزيرة فوق لويزيانا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت العاصفة على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) جنوب شرقي جراند آيل في لويزيانا عند الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد وتحركت نحو الشمال بسرعة نحو خمسة أميال في الساعة.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن من غير المتوقع تحول العاصفة إلى إعصار لكنها ستتسبب في سقوط أمطار تصل إلى 12 بوصة (30 سنتيمترا) ببعض المناطق.
وفي تغريدة على تويتر أمس الأحد وافق الرئيس دونالد ترامب على طلب لويزيانا إعلان الطوارئ "للمساعدة بكافة الأوجه في التعامل مع العاصفة الكبيرة التي تضرب سواحلنا حاليا". وأعلن جون بيل إدواردز حاكم لويزيانا حالة الطوارئ يوم الخميس.
وقال مكتب السلامة وحماية البيئة إن شركات النفط أخلت أمس الأحد 188 منشأة قبالة سواحل خليج المكسيك وأوقفت إنتاج نحو 635 ألف برميل يوميا من النفط و878 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.
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