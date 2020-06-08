جونسون: أعمال البلطجة أفسدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا "أفسدتها أعمال البلطجة"، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال.

وخرج عشرات الآلاف للشوارع في لندن الأحد للتظاهر لليوم الثاني على التوالي للتنديد بوحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس الأمريكية، ومع تضاؤل الأعداد اشتبك بعض المحتجين مع الشرطة.

وأصيب 14 من أفراد الشرطة، السبت، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة نتيجة اشتباك المحتجين مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في داوننج ستريت.

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وقال جونسون على تويتر :"الناس لهم الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي لكن ليس من حقهم مهاجمة الشرطة".

وتابع القول : "هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

من جانبها، أصدرت الشرطة البريطانية، أمرًا بالانتشار لفض المظاهرات داخل مدينة وستمنستر حتى الساعة الـ6 من صباح الإثنين.

وكان ضابط شرطة طرح فلويد أرضا ووضع ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته، وتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.