شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي صوفى يشن هجوما علي برهامي: يجدد الفتن فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشيخ مصطفي زايد، المتحدث باسم ائتلاف شباب الطرق الصوفية هجوما على ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في الفتوي الذي أصدرها علي موقع ( صوت السلف ) بأن حضرة الصوفية بدعة ، واصفا أن تلك القتوى تفتح باب الفتنة.

وأضاف في تدوينة مطولة كتبها عبر صفحته :"في الوقت الذي يلتجئ فيه العلماء والمشايخ إلي دعوة أتباعهم إلي التضرع إلي الله لرفع البلاء عن البلاد والعباد وتوجيه النصيحة لهم للحفاظ علي سلامتهم الشخصية واتباع تعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه نجد بعض مشايخ السلفية ومنهم الشيخ ياسر برهامي نائب الدعوه السلفية يجدد الفتنة بين السلفية والصوفية ويصدر فتوي بأن الحضرة الصوفية بدعة وليست من الذكر المشروع، وذلك في سؤال قد وجه له علي موقع "صوت السلف" جاء فيه: ما رأي حضرتك في الحضرة التي تفعلها الطرق الصوفية؟ وهل ذلك يسمَّى ذكرًا؟ .

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وتابع قائلا :" أولا الشيخ ياسر برهامي كمثله من مشايخ السلفية يستخدمون كلمة بدعة في المطلق علي كل مخالف لهم أو يعارضهم في أفكارهم وذلك لترهيب العوام من الناس وفي الوقت ذاته يعطوا المشروعية لنفس الفعل لأتباعهم ويتضح أن الشيخ برهامي لا يعلم معني البدعة في اللغة.

وأكد أن من يقوم به برهامي هذا عمل خبيث تعودنا عليه من أصحاب أفكار لم تقدم للإسلام ولا الإنسانية إلا الشرور والفتن ، مؤكدا أن العلماء أجازوا الحضرة الصوفية علي مر العصور وأيضا هناك مؤسسة دينية عريقة الأزهر الشريفأودار الافتاء يهتدي المسلمين في مصر وسائر العالم بعلمها وهي التي لها الحق أن تفتي في ذلك وليس كل من أطلق علي نفسه شيخ أصبح مفتي للأمة .