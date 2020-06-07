“جدراية ملالية” تكرم أبطال الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا بالمغرب – فيديو

بادر الفنان التشكيلي، عبد العزيز هنو، في رسم جدارية تكرم أبطال الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا بالمغرب.

وأوضح عبد العزيز هنو لـ”اليوم24″، أن فكرة الجدارية كانت من أجل تكريم القوات العمومية، والصحية، والأمنية، والتعليمية، التي ساهمت بشكل فعال في تجازو محنة كورونا بالمغرب.

وأضاف المتحدث ذاته أنه قضى أزيد من 4 ساعات في رسم الجدارية في أهم شارع في مدينة بني ملال، والتي تتكون من مختلف مكونات المجتمع من السلطات المحلية، وأمن وطني، ودرك ملكي، وأطر طبية، بالإضافة إلى عمال النظافة، الذين قدموا، أيضا، خدمة جليلة للمجتمع.