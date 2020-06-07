الكشف عن قائمة الأكثر دخلا في عالم المشاهير.. تعرف على “طوب 10”

تربعت النجمة الأمريكية “كايلي جينر” على عرش أحدث قوائم مجلة “فوربس” السنوية لأعلى المشاهير أجرا لسنة 2020، بعد أيام قليلة من تجريدها من لقب أصغر ملياديرة عصامية، عن المجلة نفسها، مبررة ذلك بـ “تلاعبات في إحدى صفقاتها”.

وبلغ مدخول نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جنير 590 مليون دولار في الـ12 شهرا الأخيرة، فيما تبعها في القائمة محتلا المركز الثاني، المغني كانييه ويست بـ170 مليون دولار، الذي يمكن اعتباره الفنان الأغلى دخلا في العالم.

واحتل لاعب كرة المضرب، روجر فيدرر، المركز الثالث بـ106 مليون دولار، متبوعا بنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بـ 105 مليون دولار، ومنافسه الأزلي ليونيل ميسي رابعا بـ104مليون دولار.

يذكر أن كايلي جينر، البالغة من العمر 22 سنة، فقط، هي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، وزوجة كيني ويست.