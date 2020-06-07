بسبب تسجيل يتهم فيه بالتعنيف.. الداخلية توقف قائدا في تاونات وتحيله على المجلس التأديبي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن توقيف قائد قيادة أورتزاغ بإقليم تاونات، بعد تداول محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، مند أمس السبت، تضمن تسجيلا لحديث بين رجل السلطة وأحد الأشخاص، مقرونا باتهامات موجهة له بتعنيف الشخص المذكور.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم، على إثر تداول التسجيل، فتح بحث إداري من قبل السلطات الإقليمية بتاونات، حيث تم توقيف رجل السلطة الواردة أقواله بالتسجيل الصوتي عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل البت في الإخلالات المهنية والتجاوزات الوظيفية المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة على ضوء ذلك.