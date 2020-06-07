نابولي يغلق الباب أمام برشلونة وريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نابولي أغلق الباب أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بعدما أظهرا اهتمامهما بالتعاقد مع لاعب الأول، فابيان رويز، في الميركاتو الصيفي القادم.
وقال كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي للنادي الجنوبي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "ليس لدينا أي مصلحة في ترك فابيان رويز الآن، نيتنا هي تقديم عقد جديد له".
وأضاف "لدى فابيان ثلاث سنوات متبقية في عقده، وفي العام المقبل سنتحدث عن التجديد، فهو يقدم مستويات رائعة مع المدرب غاتوزو ضمن طريقة 4-3-3".
وأكد "إنه شاب جيد وهادئ، لذلك أعتقد أنه سيبقى معنا".
كما تحدث جيونتولي أيضًا عن المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، والذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما فيهم الريال وبرشلونة.
وقال "إنه لاعب رائع، يملك عقدا طويلا.. ومن الطبيعي أن تحاول الأندية الكبرى ضمه".
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