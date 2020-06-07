كافاني يستقر على وجهته القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني، استقر على وجهته القادمة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد كافاني (33 عامًا) مع سان جيرمان هذا الصيف، وبات في حكم المؤكد رحيله عن حديقة الأمراء بعد سنوات طويلة نجح خلالها في أن يصبح الهداف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية.
وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كافاني بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، رغم الاهتمام الكبير من قبل إنتر ميلان.
وأوضحت الصحيفة أن كافاني يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، بعدما لعب في الدوري الإيطالي من قبل بقميصي باليرمو ونابولي.
وأشارت إلى أن المهاجم الأوروغواياني توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد ينص على تقاضي 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.
وأخطر كافاني مسؤولي أتلتيكو بأنه لن ينضم للفريق إلا بعد انتهاء موسم سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يحلم بتحقيق اللقب القاري الأول له.
وكان أتلتيكو قريبًا من ضم كافاني في كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أنه فشل في التوصل لاتفاق مع الباريسيين.
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