تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مدينة حلحول بمحافظة الخليل، بينها 3 أطفال.

وأوضحت كيلة، في بيان صحافي صدر عنها، أن الإصابات جاءت نتيجة مخالطة سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 651 إصابة.

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يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، مرسوما رئاسيا، بتمديد حالة طوارئ، لمدة 30 يوما إضافية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الرئيس عباس "أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد، يبدأ بتاريخ 4 حزيران/ يونيو الجاري، ولمدة 30 يوما، لمواجهة استمرار تفشي كورونا".

وبإعلان عباس، تدخل أراضي السلطة الفلسطينية شهرها الرابع في حالة الطوارئ، التي بدأت في 3 آذار/ مارس الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.