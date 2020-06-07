شكرا لقرائتكم خبر عن صحة وادي حضرموت تتسلم ٥ أجهزة تنفس صناعي من بترومسيلة والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء ،اليوم، خمسة اجهزة تنفس صناعي مقدمة من شركة بترومسيلة.

وثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،جهود شركة بترومسيلة وما تقدمه من دعم للقطاع الصحي وغيرها من المجالات في الوادي والصحراء.

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