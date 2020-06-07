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شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا وترفع القيود اعتبارا من الأربعاء والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين ،اليوم الاحد، السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد ،وبدء مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس.
وقررت ماليزيا رفع أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار الفيروس على الأعمال والشركات اعتبارا من الأربعاء المقبل بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.
وسمحت ماليزيا تدريجيا للشركات بالعودة للعمل مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على مدى الشهر المنصرم.
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