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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الشرعية تحرر عدد من المواقع الاستراتيجية بمديرية نهم والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة"إن أبطال الجيش الوطني تقدموا اليوم في نجد العتق بمديرية نهم أكثر من 11 كم، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها (الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والاغر والدشوش)".
وأضاف مشلي "أن أبطال الجيش الوطني استعادوا ثلاث عربات (بي ام بي) وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، فيما تمكنت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية من تدمير ٨ أطقم قتالية تابعة للمليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة".
واضاف اركان حرب المنطقة العسكرية السابعة ،سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
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