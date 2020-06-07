شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يهاجم «كولن باول»: ورطنا في حرب العراق الكارثية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في “تويتر”، وزير الخارجية الأسبق “كولن باول”، بعدما أعلن الأخير أنه سيصوت لجو بايدن فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.

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وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة “سي إن إن”، حيث قال: “بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة”.

وقال ترامب: “كولن باول، متغطرس حقيقى كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان“.

وتابع الرئيس الأمريكي: “ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب”.