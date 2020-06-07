شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يهاجم «كولن باول»: ورطنا في حرب العراق الكارثية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في “تويتر”، وزير الخارجية الأسبق “كولن باول”، بعدما أعلن الأخير أنه سيصوت لجو بايدن فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.
وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة “سي إن إن”، حيث قال: “بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة”.
وقال ترامب: “كولن باول، متغطرس حقيقى كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان“.
وتابع الرئيس الأمريكي: “ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يهاجم «كولن باول»: ورطنا في حرب العراق الكارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.