شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يدين الإساءة لـ«السيدة عائشة» ويدعو لاحترام الرموز الدينية ووأد الفتنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استنكر الأزهر بشدة، اليوم الأحد، الشعارات المسيئة للسيدة عائشة في لبنان مؤخرا، داعيا لاحترام الرموز الدينية ووأد الفتنة بين المسلمين، وتغليب المصلحة العامة.

وقال الأزهر، في بيان له اليوم، إن أمهات المؤمنين والصحابة “رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية، وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم”.

وأضاف الأزهر أنه “يقدّر، رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار”، داعيا إلى وأد الفتنة بين المسلمين، وتغليب المصلحة العامة.