شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أوامره بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة واشنطن وذلك بعد تراجع وتيرة التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر: "لقد أمرت حرسنا الوطني للبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن، وذلك بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة". وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمكنهم العودة بسرعة إذا لزم الأمر".

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