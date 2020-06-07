شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أدنى مستوى في عدد وفَيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا حتى اليوم 29155 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، من بينهم 18805 وفاة في المستشفيات، و 10350 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.
كما استمر الانخفاض في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة وفقاً للتحديثات الجديدة عن يوم أمس بواقع 6 مرضى من إجمالي 1053 حالة حرجة، وهو أدنى رقم منذ الـ 18 من مارس.
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