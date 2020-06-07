مقتل 6 جنود نيجيريين بهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية

قتل 6 جنود نيجيريين، الأحد، في هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا، على ما أعلنت مصادر عسكرية.



وأوردت المصادر أن مقاتلين من ولاية غرب إفريقيا في تنظيم داعش كانوا يستقلون شاحنات مزودة مدافع رشاشة، هاجموا القاعدة في قرية أونو (على بعد 25 كلم) من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال ضابط لوكالة فرانس برس "خسرنا 6 جنود في الهجمات التي شنها الإرهابيون قرابة الساعة 18:30 (17:30 ت غ) السبت".

وأفاد مصدر عسكري آخر أدلى بحصيلة مماثلة أنّ الإرهابيين "أجبروا العسكريين على الانسحاب في حالة تخبط".

وأوضحت المصادر أنّ المسلحين قاموا لاحقا بنهب الأسلحة وأحرقوا المباني قبل طردهم بدعم جوي.

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وقال المصدر الثاني إنّ "البحث مستمر عن 45 جنديا لا يزالون في عداد المفقودين لكننا نفترض أنهم فروا من القتال".

وتقع أونو على طريق سريع يبلغ طوله 120 كلم يربط مايدوغوري وداماتورو في ولاية يوبي المجاورة.

وتعرضت المنطقة مرارا لهجمات مسلحين.

ويركز مقاتلو ولاية غرب أفريقيا في تنظيم داعش، والتي انفصلت عن بوكو حرام في العام 2016، على مهاجمة الجيش لكنهم يواجهون أيضا اتهامات باستهداف المدنيين في شكل متزايد.

وفي فبراير/شباط، قتل الإرهابيون 30 مسافرا على الأقل كانوا توقفوا ليلا في أونو خلال حظر التجول الليلي.