مقتل 43 مدنيا بينهم أطفال في هجوم على قريتين بمالي

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/6/7 11:37 م بتوقيت أبوظبي
قتل مهاجمون مسلحون في مالي، الأحد، 43 شخصا من بينهم عدد من الأطفال، في غارات على قريتين، وفقا لبيان حكومي اليوم الأحد.
وقال مسؤولون في مالي إن مهاجمين مجهولين استهدفوا قريتي نياجاساديو وبينداما القريبتين من بلدة موبتي، كما أضرموا النيران في العديد من المنازل.
وقال شهود عيان إن المهاجمين كانوا يرتدون زيا موحدا.
وتنشط جماعات مسلحة عدة في مالي التي يمزقها الصراع، وكذلك في دول أخرى بمنطقة الساحل الواقعة بين الصحراء الكبرى والسودان. ودان البعض بالولاء لتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة.
وأمس السبت، قتل 26 شخصاً في هجوم على قرية في وسط مالي، حسبما أعلن مسؤولون.
قال آلي باري المسؤول في "تابيتال بولاكو" وهي منظمة للفولاني في مالي إن الهجوم وقع على قرية بينيداما التي تقطنها اتنية الفولاني، في منطقة موبتي المضطربة.
كما أكد مسؤولان آخران الهجوم وعدد القتلى لوكالة أنباء فرانس برس.
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