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26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8177 حالة.

 

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وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

 

وأشارت إلى شفاء 13 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 7328، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 288678 حالة.

 

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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